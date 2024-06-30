Баварія визначилася з пріоритетним трансфером на позицію захисника

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та хоче продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мюнхенці готують нову пропозицію щодо гравця, який не бажає переходити в інші клуби окрім Баварії. Переговори між клубами продовжаться.

🚨🔴 Bayern are preparing new bid for Jonathan Tah as they keep pushing on this deal.



The player has been clear, he only wants to join Bayern.



Negotiations between Bayern and Bayer Leverkusen to continue, full focus on Tah and no talks for Levi Colwill who’s key for Chelsea. pic.twitter.com/IDr7C9QYBC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024

Минулого сезону Джонатан забив чотири м'ячі та зробив один асист у 31 матчі Бундесліги.

Наразі Та виступає за збірну Німеччини на Євро-2024, де "бундестім" уже вийшла до чвертьфіналу змагань.