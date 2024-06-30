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Баварія визначилася з пріоритетним трансфером на позицію захисника

Станіслав Лисак — 30 червня, 17:21
Баварія визначилася з пріоритетним трансфером на позицію захисника

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та хоче продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мюнхенці готують нову пропозицію щодо гравця, який не бажає переходити в інші клуби окрім Баварії. Переговори між клубами продовжаться.

Минулого сезону Джонатан забив чотири м'ячі та зробив один асист у 31 матчі Бундесліги.

Наразі Та виступає за збірну Німеччини на Євро-2024, де "бундестім" уже вийшла до чвертьфіналу змагань.

Баварія Баєр Леверкузен

Баварія

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