Баварія визначилася з пріоритетним трансфером на позицію захисника
Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та хоче продовжити кар'єру в Баварії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Мюнхенці готують нову пропозицію щодо гравця, який не бажає переходити в інші клуби окрім Баварії. Переговори між клубами продовжаться.
Минулого сезону Джонатан забив чотири м'ячі та зробив один асист у 31 матчі Бундесліги.
Наразі Та виступає за збірну Німеччини на Євро-2024, де "бундестім" уже вийшла до чвертьфіналу змагань.