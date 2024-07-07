Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

50-мільйонний трансфер: Баварія оголосила про підписання Олісе

Владислав Уткін — 7 липня, 21:26
50-мільйонний трансфер: Баварія оголосила про підписання Олісе

Французький вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе став гравцем мюнхенської Баварії.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Баварія уклала з Олісе 5-річний контракт до червня 2029 року.

Портал Transfermarkt повідомляє, що сума трансферу склала 53 млн євро.

У минулому сезоні Майкл провів 19 матчів у Англійській Прем'єр-лізі, забив 10 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Раніше ми повідомляли, що Баварія підпише опорного півзахисника збірної Португалії та Фулгема Жоау Пальїнью.

Баварія Крістал Пелес Майкл Олісе

Баварія

Тьяго Алькантара вирішив завершити кар'єру
Кроос написав зворушливий пост-прощання з футболом
Баварії потрібен тренер: топовий тенісист звернувся до Гвардіоли
Легендарний Кроос провів останній матч у кар'єрі
Понад 50 млн євро: Баварія домовилась з Фулгемом щодо трансферу Пальїньї

Останні новини