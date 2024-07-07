50-мільйонний трансфер: Баварія оголосила про підписання Олісе

Французький вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе став гравцем мюнхенської Баварії.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Баварія уклала з Олісе 5-річний контракт до червня 2029 року.

Портал Transfermarkt повідомляє, що сума трансферу склала 53 млн євро.

У минулому сезоні Майкл провів 19 матчів у Англійській Прем'єр-лізі, забив 10 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Раніше ми повідомляли, що Баварія підпише опорного півзахисника збірної Португалії та Фулгема Жоау Пальїнью.