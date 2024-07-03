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Понад 50 млн євро: Баварія домовилась з Фулгемом щодо трансферу Пальїньї

Владислав Уткін — 3 липня, 15:26
Понад 50 млн євро: Баварія домовилась з Фулгемом щодо трансферу Пальїньї

Мюнхеньска Баварія домовилась із лондонським Фулгемом щодо трансферу португальського опорного півзахисника Жоау Пальїньї.

Про це повідомляє Sky Sports.

Сума трансферу складе приблизно 56 млн євро, що стане рекордним продажем англійського клубу в історії.

У сезоні-2023/24 Пальїнья провів за "дачників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист.

Наразі хавбек виступає за збірну Португалії на Євро-2024. Команда пробилась до чвертьфіналу континентальної першості, здобувши драматичну перемогу над Словенією.

Баварія Фулгем Жоау Палінья

Баварія

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