Баварія хоче позбутися хавбека збірної Німеччини

Баварія не відмовилася від своїх планів позбутися півзахисника збірної Німеччини Леона Горецки.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенський клуб хотів би продати 29-річного хавбека вже у січні, проте сам футболіст не готовий на такий крок. Він хоче ухвалити рішення щодо свого майбутнього наступного літа.

Одна з причин, чому Баварія хоче позбутися гравця – його висока зарплата в розмірі 17 мільйонів євро на рік, враховуючи бонусів. Контракт Горецки розрахований до літа 2026 року, при чому, згідно з умовами угоди, зарплата хавбека зростає після кожного сьомого офіційного матчу.

У поточному сезону на рахунку півзахисника збірної Німеччини 1 гол у 7 матчах за Баварію в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до Горецки з боку Манчестер Юнайтед. Трансферна вартість гравця оцінюється у 22 мільйони євро.