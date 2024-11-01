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Баварія хоче позбутися хавбека збірної Німеччини

Олег Дідух — 1 листопада, 17:05
Баварія хоче позбутися хавбека збірної Німеччини
Леон Горецка
Getty Images

Баварія не відмовилася від своїх планів позбутися півзахисника збірної Німеччини Леона Горецки.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенський клуб хотів би продати 29-річного хавбека вже у січні, проте сам футболіст не готовий на такий крок. Він хоче ухвалити рішення щодо свого майбутнього наступного літа.

Одна з причин, чому Баварія хоче позбутися гравця – його висока зарплата в розмірі 17 мільйонів євро на рік, враховуючи бонусів. Контракт Горецки розрахований до літа 2026 року, при чому, згідно з умовами угоди, зарплата хавбека зростає після кожного сьомого офіційного матчу.

У поточному сезону на рахунку півзахисника збірної Німеччини 1 гол у 7 матчах за Баварію в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до Горецки з боку Манчестер Юнайтед. Трансферна вартість гравця оцінюється у 22 мільйони євро.

Баварія Горецка

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