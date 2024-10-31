Баварія готова підвищити зарплату одному з лідерів команди втричі

Баварія має намір продовжити контракт з атакувальним півзахисником Джамалом Мусіалою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нова угода може бути розрахована до 2029 року. Хавбек збірної Німеччини може отримати значне підвищення заробітної плати, з 3 млн на рік до 10.

Jamal #Musiala is getting closer to extend his contract with #BayernMunich until 2029. Ready an important increase in salary from €3M to €10M/year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 31, 2024

Нагадаємо, що Джамал Мусіала приєднався до юнацької команди Баварії у 2019 році з Челсі за 200 тисяч євро. Контракт гравця, якого Transfermarkt оцінює в 130 млн євро, розрахований до 2026 року.

У нинішньому сезоні 21-річний німець провів за мюнхенців 11 матчів, забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Напередодні Мусіала потрапив до претендентів на Золотий м'яч-2025. Вище за німця виявився партнер по команді Майкл Олісе.