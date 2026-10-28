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Дрезден вибив Шальке, Штутгарт дотиснув Падерборн, вольова перемога Фрайбурга в 1/16 Кубку Німеччини

Олексій Мурзак — 28 жовтня 2026, 20:59
Дрезден вибив Шальке, Штутгарт дотиснув Падерборн, вольова перемога Фрайбурга в 1/16 Кубку Німеччини

У середу, 28 жовтня, низкою матчів продовжилася програма 1/16 фіналу Кубку Німеччини з футболу.

Зокрема, у перших поєдинках ігрового дня Дрезден сенсаційно вибив Шальке, а Фрайбург завдяки дублю Гото здобув вольову перемогу над Вольфсбургом.

У ще двох протистояннях Герта пройшла Єддело, а от Штутгарт лише у компенсований арбітром час зміг обіграти Падерборн, який з 37 хвилини грав у меншості.

О 21:45 стартують ще чотири матчі.

Кубок Німеччини-2026/27
1/16 фіналу, 28 жовтня

Дрезден – Шальке 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Цович, 2:0 – 89 Дефернер

Єддело – Герта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Брекало, 0:2 – 63 Айчбергер

Фрайбург – Вольфсбург 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 6 Матанович, 1:1 – 8 Сіогай, 1:2 – 43 Сіогай, 2:2 – 75 Гото, 3:2 – 90+2 Гото

Падерборн – Штутгарт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Ундав

Вилучення: 37 – Чурда (Падерборн)

Нагадаємо, у стартовому матчі 1/16 фіналу Боруссія Менгенгладбах перемогла Карлсруе.

Кубок Німеччини

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