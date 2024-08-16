Посмішка та чудовий настрій: іспанські ЗМІ опублікували фото батька Ямала з лікарні
Мінур Насрауї
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Батько Ламіна Ямала Мінур Насрауї перебуває у лікарні після ножового поранення. 35-річний чоловік зараз у стабільному стані, його життю нічого не загрожує.
Іспанські ЗМІ опублікували фото Мінура. На ньому він посміхається та знаходиться у чудовому настрої.
Насрауї вчора через власні соцмережі звернувся до підписників. У зверненні він подякував людям за підтримку.
17-річний Ямал є одним із ключових гравців Барселони. На Євро-2024 його було визнано найкращим молодим гравцем турніру.