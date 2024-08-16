Посмішка та чудовий настрій: іспанські ЗМІ опублікували фото батька Ямала з лікарні

Батько Ламіна Ямала Мінур Насрауї перебуває у лікарні після ножового поранення. 35-річний чоловік зараз у стабільному стані, його життю нічого не загрожує.

Іспанські ЗМІ опублікували фото Мінура. На ньому він посміхається та знаходиться у чудовому настрої.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



📸 La primera imagen del PADRE de LAMINE YAMAL tras su hospitalización.



👉 Este miércoles fue apuñalado tres veces. pic.twitter.com/bcB14ffxsi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2024

Насрауї вчора через власні соцмережі звернувся до підписників. У зверненні він подякував людям за підтримку.

17-річний Ямал є одним із ключових гравців Барселони. На Євро-2024 його було визнано найкращим молодим гравцем турніру.