Батька Ямала поранили ножем на паркінгу

Батько Ламіна Ямала Мінур Насрауї отримав ножове поранення в середу, 14 серпня, ввечері на парковці в місті Матаро після бійки.

Про це повідомляє видання lavanguardia.com.

Зазначається, між Насрауї та нападником виникла бійка, у результаті якої він отримав ножове поранення.

Як інформує Relevo, лікарі надали 35-річному Мінуру допомогу. Його життю нічого не загрожує, він вже знаходиться вдома.

Поліцейські, які прибули на місце події, шукають свідків і починають вести розслідування.

Нагадаємо, Ямал вважається майбутньою суперзіркою футболу. Нещодавно 17-річний гравець встановив рекорд порталу transfermarkt.