Почуваюся краще: батько Ямала звернувся до підписників після ножового поранення

Батько Ламіна Ямала Мінур Насрауї вперше опублікував пост у соціальній мережі Instagram після ножового поранення.

" Дякую всім за підтримку. Зараз я почуваюся краще, міцно обіймаю вас", — написав Мінур.

Нагадаємо, у середу ввечері Мінур став учасником бійки на паркінгу. Насрауї отримав ножове поранення, через що був госпіталізований.

Ламін Ямал ніяк не коментував подію з 35-річним батьком у себе в соцмережах. Відомо, що поліція зараз проводить розслідування, опитує свідків та шукає підозрюваного.

Зазначимо, що Ламін був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024, на якому збірна Іспанії здобула перемогу.