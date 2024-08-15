Почуваюся краще: батько Ямала звернувся до підписників після ножового поранення
Мінур Насрауї
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Батько Ламіна Ямала Мінур Насрауї вперше опублікував пост у соціальній мережі Instagram після ножового поранення.
"Дякую всім за підтримку. Зараз я почуваюся краще, міцно обіймаю вас", — написав Мінур.
Нагадаємо, у середу ввечері Мінур став учасником бійки на паркінгу. Насрауї отримав ножове поранення, через що був госпіталізований.
Ламін Ямал ніяк не коментував подію з 35-річним батьком у себе в соцмережах. Відомо, що поліція зараз проводить розслідування, опитує свідків та шукає підозрюваного.
Зазначимо, що Ламін був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024, на якому збірна Іспанії здобула перемогу.