Бартулович: Динамо – це завжди Динамо, у них багато сильних виконавців

Головний тренер луганської Зорі Младлен Бартулович прокоментував поразку (2:0) від київського Динамо у 6 турі чемпіонату України. Він заявив, що суперники мають багато сильних виконавців.

Про це він заявив на Youtube-каналі Камон, плей!

"Важкий матч, ну а Динамо – це завжди Динамо. У них багато гарних виконавців, завдяки чому підсилили гру замінами й це допомогло нас дотиснути. Я б не сказав, що продаж Герреро та відсутність орендованих завадили зіграти краще Бо треба працювати з тими, хто є.

Ми зараз багато працюємо на тренуваннях над новою схемою і стару не забуваємо. Я хочу, щоб команда була більш універсальна та варіювала схемами. В цьому матчі було достатньо гарних моментів, а тому продовжимо працювати у тому ж напрямку і буде ще краще", – сказав фахівець.