Бартулович: Динамо – це завжди Динамо, у них багато сильних виконавців
Головний тренер луганської Зорі Младлен Бартулович прокоментував поразку (2:0) від київського Динамо у 6 турі чемпіонату України. Він заявив, що суперники мають багато сильних виконавців.
Про це він заявив на Youtube-каналі Камон, плей!
"Важкий матч, ну а Динамо – це завжди Динамо. У них багато гарних виконавців, завдяки чому підсилили гру замінами й це допомогло нас дотиснути. Я б не сказав, що продаж Герреро та відсутність орендованих завадили зіграти краще Бо треба працювати з тими, хто є.
Ми зараз багато працюємо на тренуваннях над новою схемою і стару не забуваємо. Я хочу, щоб команда була більш універсальна та варіювала схемами. В цьому матчі було достатньо гарних моментів, а тому продовжимо працювати у тому ж напрямку і буде ще краще", – сказав фахівець.
Наразі в активі луганського колективу 9 очок, після 2 перемог та 3 поразок "біло-чорні" займають 7 позицію чемпіонату. Динамо із 12 очками розташувалося на другому місці після серії з 4 перемог.
Наступний матч кияни зіграють 18 вересня проти Ворскли, Зоря 23 вересня зустрінеться з Колосом.