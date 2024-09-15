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Бартулович: Динамо – це завжди Динамо, у них багато сильних виконавців

Андрій Яросименко — 15 вересня, 13:14
Бартулович: Динамо – це завжди Динамо, у них багато сильних виконавців
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Младлен Бартулович прокоментував поразку (2:0) від київського Динамо у 6 турі чемпіонату України. Він заявив, що суперники мають багато сильних виконавців.

Про це він заявив на Youtube-каналі Камон, плей!

"Важкий матч, ну а Динамо – це завжди Динамо. У них багато гарних виконавців, завдяки чому підсилили гру замінами й це допомогло нас дотиснути. Я б не сказав, що продаж Герреро та відсутність орендованих завадили зіграти краще Бо треба працювати з тими, хто є.

Ми зараз багато працюємо на тренуваннях над новою схемою і стару не забуваємо. Я хочу, щоб команда була більш універсальна та варіювала схемами. В цьому матчі було достатньо гарних моментів, а тому продовжимо працювати у тому ж напрямку і буде ще краще", – сказав фахівець.

Наразі в активі луганського колективу 9 очок, після 2 перемог та 3 поразок "біло-чорні" займають 7 позицію чемпіонату. Динамо із 12 очками розташувалося на другому місці після серії з 4 перемог.

Наступний матч кияни зіграють 18 вересня проти Ворскли, Зоря 23 вересня зустрінеться з Колосом.

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Младен Бартулович

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