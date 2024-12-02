Не найкраща наша гра, але ми задоволені рахунком: Бартулович – про перемогу над Карпатами

Наставник Зорі Младен Бартулович прокоментував тріумф своїх підопічних у матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги з Карпатами (2:1). Він вважає, що футболісти зуміли проявити характер, хоч і показали не найкращу свою гру.

Слова фахівця цитує пресслужба Зорі.

"Хочу привітати свою команду з важливою перемогою. Нарешті ми проявили характер, якого нам бракувало у попередніх іграх. Можливо, це не найкраща наша гра, але ми задоволені рахунком. Це головне.

Зоря завжди була командою з характером. Ми змінюємось. З’явилось декілька молодих виконавців. Будується нова команда. Треба трохи часу. В останньому матчі проявили характер, сьогодні також. Будемо надалі так працювати. У нашої команди великий потенціал.

Який був наш план? Наш план – це діяти агресивніше. У першому таймі ми програвали багато підборів. Не було потрібної компактності у діях наших гравців. У другому таймі додали в агресивності і грали більш компактно.

У Карпат було багато моментів. Слід відзначити, що Карпати – дуже кваліфікована команда. Дуже сильні гравці в індивідуальному плані, особливо бразильці", – сказав Бартулович.