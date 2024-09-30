Так склалася гра: Бартулович пояснив, чому Супряга отримав мало ігрового часу у матчі з Ворсклою

Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Младен Бартулович випустив Владислава Супрягу лише на останні хвилини матчу 8 туру Української Прем'єр-ліги проти Ворскли (2:0), оскільки був задоволений грою основних гравців.

Слова наставника передає пресслужба клубу.

Бартулович також високо оцінив роботу футболіста на тренуваннях команди та пообіцяв, що нападник ще отримає свій шанс.

"Так склався матч. Не робили багато замін, тому що чудово грали гравці, котрі вийшли на поле з перших хвилин. Не було сенсу міняти те, що добре працює. Але Супряга добре показує себе на тренуваннях і свій шанс ще отримає", – сказав наставник.

Нагадаємо, Супряга на початку вересня перейшов із Динамо в Зорю на правах оренди. У складі луганської команди 24-річний нападник зіграв одну гру, в якій не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що востаннє нападник забивав ще у вересні 2020 року. Відтоді Супряга зіграв уже 36 матчів.