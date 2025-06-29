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Бартулович – про свою роботу в Зорі: Нам вдалось створити боєздатну команду

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 10:38
Бартулович – про свою роботу в Зорі: Нам вдалось створити боєздатну команду
Младен Бартулович
Зоря Луганськ

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підбив підсумки своєї роботи у луганській Зорі, яку він залишив цього літа.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Вдалося попрацювати з багатьма тренерами. Найбільше я пропрацював з Юрієм Григоровичем Ковалем. Дуже багато хороших порад від нього отримував. Було проведено чистку, щоб створити класний колектив у Зорі.
Подивіться, як знайшли спільну мову хлопці з Балкан, українці та бразильці. Більшість легіонерів прийшли за невеликі гроші, а зараз багато хто став активами Зорі. Нам вдалося створити боєздатну команду. Підібрався хороший кістяк футболістів. Є молодь, яка отримала перші хвилини у великому футболі", – розповів Бартулович.

Нагадаємо, хорват працював у Зорі з 2023 року, а минулий сезон завершував як виконуючий обов'язки головного тренера.

Залишивши "чорно-білих", Бартулович підписав трирічний контракт з Металістом 1925.

Згодом фахівець розповів про головні завдання команди на сезон-2025/26.

Младен Бартулович Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

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