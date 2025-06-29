Не хочеться робити гучних заяв, – новий тренер Металіста 1925 розповів про цілі команди в УПЛ

Новий головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович розповів, що команда планує поступово рухатись до статусу претендента на найвищі місця в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає Український футбол.

"Не хочеться робити гучних заяв. Ніхто не бігатиме поперед батька в пекло. Ми крок за кроком будуватимемо команду, яка ставатиме сильнішою та претендуватиме в майбутньому на високі місця. Чесно зізнаюсь, я вже не можу дочекатись, коли розпочнеться сезон. Багато амбітних команд. Важко щось передбачити, але точно буде цікаво", – сказав Бартулович.

Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Водночас 21 червня Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.

Нагадаємо, Металіст 1925 визначився зі спаринг-партнерами на тренувальних зборах в Австрії. Підопічні Младена Бартуловича та і сам новий головний тренер перевірять себе з доволі іменитими клубами, серед яких Боруссія Менхегладбах, Бохум, Панатінаїкос, Карабах.