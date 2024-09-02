Бартулович: Відчуваю готовність стати головним тренером Зорі
Младен Бартулович
ФК Зоря
Виконувач обов’язків головного тренера луганської Зорі Младен Бартулович заявив, що готовий очолити луганський клуб на постійній основі.
Про це фахівець розповів у коментарі Профутбол Digital.
"Не вперше вже виконуючий обов'язки. І в Інгульці було, і в Зорі. З приводу моєї подальшої долі в Зорі – питання не до мене. Я мав завдання готувати команду до матчу. Ми його виграли, а далі вирішує президент.
Я впевнено почуваюся, відчуваю готовність (бути головним тренером – прим)", — сказав Бартулович.
Нагадаємо, Юрій Коваль обіймав посаду головного тренера з жовтня минулого року.
Наразі Зоря набрала дев'ять очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У наступній грі луганці зустрінуться з київським Динамо (14 вересня).