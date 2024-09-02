Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бартулович: Відчуваю готовність стати головним тренером Зорі

Олександр Булава — 2 вересня, 16:52
Бартулович: Відчуваю готовність стати головним тренером Зорі
Младен Бартулович
ФК Зоря

Виконувач обов’язків головного тренера луганської Зорі Младен Бартулович заявив, що готовий очолити луганський клуб на постійній основі.

Про це фахівець розповів у коментарі Профутбол Digital.

"Не вперше вже виконуючий обов'язки. І в Інгульці було, і в Зорі. З приводу моєї подальшої долі в Зорі – питання не до мене. Я мав завдання готувати команду до матчу. Ми його виграли, а далі вирішує президент.

Я впевнено почуваюся, відчуваю готовність (бути головним тренером – прим)", — сказав Бартулович.

Нагадаємо, Юрій Коваль обіймав посаду головного тренера з жовтня минулого року.

Наразі Зоря набрала дев'ять очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У наступній грі луганці зустрінуться з київським Динамо (14 вересня).

Младен Бартулович Коваль Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Младен Бартулович

Бартулович — про розгромну поразку від Руха: Немає жодних виправдань
Бартулович розповів, ким цікавиться Зоря
Тренер Зорі: З першої хвилини було видно, що арбітр хоче допомогти Шахтарю
Бартулович — напередодні матчу Зорі з Динамо: Неважливо з ким граємо — потрібно здобувати очки
Вони не мають права грати: тренер Зорі назвав 6 футболістів, які точно пропустять матч із Динамо

Останні новини