Бартулович: Відчуваю готовність стати головним тренером Зорі

Виконувач обов’язків головного тренера луганської Зорі Младен Бартулович заявив, що готовий очолити луганський клуб на постійній основі.

Про це фахівець розповів у коментарі Профутбол Digital.

"Не вперше вже виконуючий обов'язки. І в Інгульці було, і в Зорі. З приводу моєї подальшої долі в Зорі – питання не до мене. Я мав завдання готувати команду до матчу. Ми його виграли, а далі вирішує президент.

Я впевнено почуваюся, відчуваю готовність (бути головним тренером – прим)", — сказав Бартулович.