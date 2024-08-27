Про звільнення такої важливої постаті не може бути й мови: гендиректор Зорі прокоментував відставку Коваля

Генеральний директор Зорі Ігор Гузь підтвердив, що попри відставку з посади головного тренера, Юрій Коваль залишиться працювати у структурі клубу в якості спортивного директора.

Про це Гузь розповів у коментарі Football.ua.

"Це некоректна інформація. Ніхто Юрія Григоровича з клубу не звільняв. Нагадаю всім, що Юрій Коваль є спортивним директором Зорі, він сам попросив, щоб йому дали дозвіл зосередитися на роботі спортивного директора.

Юрій Григорович працює в клубі більше 20 років. Ми дуже поважаємо та цінуємо його внесок у розвиток Зорі. Тому, звісно не може бути і мови про те, щоб звільнити таку важливу для нас постать.

Наразі виконувачем обов'язки головного тренера Зорі залишається Младен Бартулович", — сказав Гузь.