Барселона назвала ціну Араухо

Барселона готова до продажу 25-річного уругвайського захисника Рональда Араухо.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Оборонець не відповів на пропозицію клубу продовжити контракт, який завершується 30 червня 2026 року. У зв'язку з цим каталонці готові продати його за 60-70 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Араухо близький до переходу в Ювентус. Зазначалось, що клуби досягли принципової угоди щодо трансферу гравця. Також туринці погодили угоду з самим футболістом. Наступного тижня він поїде в Турин для проходження медогляду.

Рональд нещодавно відновився від травми, яку отримав у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу оборонець відіграв 1 матч за каталонців.

Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 55 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Вища рада зі спорту (CSD) дозволила Барселоні зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону.