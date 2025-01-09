Ювентус завершує трансфер захисника Барселони
Араухо
Getty Images
Туринський Ювентус завершує трансфер захисника Барселони Рональда Араухо.
Про це повідомляє Repubblica.
Клуби досягли принципової угоди щодо переходу оборонця. Також туринці погодили угоду з самим футболістом. Наступного тижня він поїде в Турин для проходження медогляду.
Гравець нещодавно відновився від травми, яку отримав у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу оборонець відіграв 1 матч за каталонців.
Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 55 млн євро