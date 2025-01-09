Туринський Ювентус завершує трансфер захисника Барселони Рональда Араухо.

Про це повідомляє Repubblica.

Клуби досягли принципової угоди щодо переходу оборонця. Також туринці погодили угоду з самим футболістом. Наступного тижня він поїде в Турин для проходження медогляду.

Гравець нещодавно відновився від травми, яку отримав у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу оборонець відіграв 1 матч за каталонців.

Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 55 млн євро