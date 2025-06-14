Барселона виставила на продаж чотирьох гравців

Барселона вирішила продати чотирьох виконавців, на яких не розраховує у наступному сезоні.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання – це голкіпер Іньякі Пенья, півзахисник Пабло Торре, а також нападники Пау Віктор і Ансу Фаті. Клуб вже повідомив гравцям свою позицію.

Повідомляється, що Пенья має намір залишитися в іспанському чемпіонаті. Водночас Ансу Фаті близький до переходу до Монако.

Майбутнє Торре поки що не визначено, але Барселона планує продати його з опцією зворотного викупу. Пау Віктором цікавиться Жирона, за яку він виступав раніше.

Раніше повідомлялося, що Барселона виплатила клаусулу в розмірі 25 мільйонів євро, яка прописана в контракті голкіпера Жоана Гарсії з Еспаньйола. Також клуб близький до підписання зірки Атлетика Більбао Ніко Вільямса.