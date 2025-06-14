Зірка Атлетика погодився перейти до Барселони

Атакувальний півзахисник Атлетика Більбао Ніко Вільямс готовий залишити рідний клуб заради Барселони.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст провів переговори з директором "блаугранас" Деку, на яких висловив свою схильність до трансферу.

🚨 More on Nico Williams: Barcelona got clear message from the player on being open to joining the club this summer.



Bayern are willing to make an effort, he’s still also on Arsenal list while Barça have their chance now.



🔴⚪️ Athletic are ready to offer new deal if he stays. pic.twitter.com/pNPAyhxuXU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2025

Окрім того, заради переходу Вільямс готовий знизити свої запити по зарплаті, погодившись на 12 мільйонів євро на рік, тоді як Арсеналу агенти Ніко заявили про запит на 20 млн на сезон.

Атлетик також готовий запропонувати молодому таланту новий контракт, якщо Ніко вирішить залишитися в клубі з Більбао.

У поточному сезоні Вільямс зіграв 29 матчів в Ла Лізі, в яких забив 5 голів і записав на свій рахунок 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.

Раніше повідомлялось, що над трансфером вінгера продовжує роботу німецький топклуб.