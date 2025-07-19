Барселона узгодила перехід Рашфорда

Форвард Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Решфорд близький до переходу в Барселону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони досягли принципової усної домовленості. Барселона уже планує медогляд для Рашфорда на найближчі дні.

Йдеться про оренду з опцією викупу. Деталі угоди не відомі, проте вони вже узгоджені між клубами.

Маркус Рашфорд втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після цього його віддали в оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах та записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.