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Барселона узгодила перехід Рашфорда

Олег Дідух — 19 липня 2025, 17:25
Барселона узгодила перехід Рашфорда
Маркус Рашфорд
Getty images

Форвард Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Решфорд близький до переходу в Барселону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони досягли принципової усної домовленості. Барселона уже планує медогляд для Рашфорда на найближчі дні.

Йдеться про оренду з опцією викупу. Деталі угоди не відомі, проте вони вже узгоджені між клубами.

Маркус Рашфорд втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після цього його віддали в оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах та записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.

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