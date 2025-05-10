Відомі коментатори матчу Ла Ліги Барселона – Реал

11 травня Барселона і Реал зустрінуться на полі востаннє у цьому сезоні. Матч в Каталонії розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Ель Класіко покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Ла Ліги в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Матч Барселона – Реал коментуватимуть Володимир Кобельков і Вадим Шевякін. О 16:45 розпочнеться аналітична студія у форматі "візитівки", вона ж продовжиться у перерві та після завершення гри.

Прийдешнє Ель Класіко може стати вирішальним у чемпіонських перегонах Ла Ліги. Цього сезону Барселона вже здобула Кубок і Суперкубок Іспанії та за чотири тури до фінішу чемпіонату випереджає Реал на 4 очки. Водночас обидва гранди вже вилетіли з Ліги чемпіонів.

У боротьбі за трофей Пічічі найкращому бомбардиру ліги лідирує форвард "блаугранас" Роберт Левандовський, в його активі 25 голів. Нападник "галактікос" Кіліан Мбаппе поступається конкуренту лише на 1 забитий м’яч.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал.