Усі голи Левандовського та Мбаппе в Ла Лізі: вирішальна боротьба за трофей Пічічі перед Ель Класіко

У неділю, 11 травня, відбудеться останнє у цьому сезоні Ель Класіко. Каталонська Барселона в межах 35-го туру іспанської Ла Ліги прийматиме мадридський Реалі.

Матч у Каталонії на Олімпійському стадіоні імені Люїса Кумпаньша розпочнеться о 17:15 за київським часом. Його покаже MEGOGO, офіційний мовник Ла Ліги в Україні. Коментаторами поєдинку будуть Володимир Кобельков і Вадим Шевченко.

Поєдинок Барселона – Реал буде не лише протистоянням двох претендентів на чемпіонство в Ла Лізі, а й очною боротьбою за трофей Пічічі.

За 4 тури до кінця чемпіонату форвард Барселони Роберт Левандовський має в активі 25 голів і випереджає нападника Реала Кіліана Мбаппе на один забитий м'яч.

З цього приводу медіасервіс MEGOGO ексклюзивно для "Чемпіона" підготував для вас відеонарізку всіх голів Левандовського та Мбаппе в поточному сезоні чемпіонату Іспанії.

Ла Ліга. Найкращі голи Левандовського

Ла Ліга. Найкращі голи Мбаппе

Нагадаємо, Барселона в поточному сезоні вже здобула Кубок і Суперкубок Іспанії й випереджає Реал за 4 тури до фінішу на 4 очки.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал.