У Барселони один з найгірших стартів у Ла Лізі за останні 20 років
Барселона
Каталонська Барселона невдало провела перші 20 турів іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє OptaJose.
У стартових 20 поєдинках в чемпіонаті команда Ганса-Дітера Фліка здобула 39 очок. Це один з найгірших результатів за останні 20 років.
Гіршим був лише розіграш 2021/22 років, коли іспанський гранд набрав лише 32 бали. У тому сезоні Барселона посіла 2 місце, відставши від Реала на 13 пунктів.
Наразі ж каталонці йдуть третіми в турнірній таблиці. У першого Атлетика 44 очка. А принциповий суперник Барселони Реал йде другим з 43 балами та має гру в запасі.
Нагадаємо, у 20 турі Ла Ліги Барселона розписала мирову з Хетафе, а мадридський Атлетико сенсаційно програв Леганесу.