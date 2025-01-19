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У Барселони один з найгірших стартів у Ла Лізі за останні 20 років

Микола Дендак — 19 січня 2025, 00:50
У Барселони один з найгірших стартів у Ла Лізі за останні 20 років
Барселона

Каталонська Барселона невдало провела перші 20 турів іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє OptaJose.

У стартових 20 поєдинках в чемпіонаті команда Ганса-Дітера Фліка здобула 39 очок. Це один з найгірших результатів за останні 20 років.

Гіршим був лише розіграш 2021/22 років, коли іспанський гранд набрав лише 32 бали. У тому сезоні Барселона посіла 2 місце, відставши від Реала на 13 пунктів.

Наразі ж каталонці йдуть третіми в турнірній таблиці. У першого Атлетика 44 очка. А принциповий суперник Барселони Реал йде другим з 43 балами та має гру в запасі.

Нагадаємо, у 20 турі Ла Ліги Барселона розписала мирову з Хетафе, а мадридський Атлетико сенсаційно програв Леганесу.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Барселона

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