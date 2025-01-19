У Барселони один з найгірших стартів у Ла Лізі за останні 20 років

Каталонська Барселона невдало провела перші 20 турів іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє OptaJose.

У стартових 20 поєдинках в чемпіонаті команда Ганса-Дітера Фліка здобула 39 очок. Це один з найгірших результатів за останні 20 років.

Гіршим був лише розіграш 2021/22 років, коли іспанський гранд набрав лише 32 бали. У тому сезоні Барселона посіла 2 місце, відставши від Реала на 13 пунктів.

39 - #Barcelona 🔵🔴 have 39 points after their first 20 games in @LaLigaEn 2024/25 (W12 D3 L5). Since the 2004/05 season, only once have they scored fewer points: 2021/22 (32 points - W8 D4 L4). Crash. pic.twitter.com/1rEBIlDwfp — OptaJose (@OptaJose) January 18, 2025

Наразі ж каталонці йдуть третіми в турнірній таблиці. У першого Атлетика 44 очка. А принциповий суперник Барселони Реал йде другим з 43 балами та має гру в запасі.

Нагадаємо, у 20 турі Ла Ліги Барселона розписала мирову з Хетафе, а мадридський Атлетико сенсаційно програв Леганесу.