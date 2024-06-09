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Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала

Олександр Булава — 9 червня, 22:38
Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала

Барселона хоче підписати атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Гравець має домовленість про перехід у Реал у 2025 році. Водночас каталонці намагаються втрутитися та переманити гравця до себе.

Трансфер може обійтися Барселоні у понад 100 млн євро. Фінансову частину угоди керівництво клубу планує вирішити впродовж року.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Вірца визнали найкращим гравцем Бундесліги. 21-річний хавбек відіграв велику роль в історичних успіхах Баєра — на його рахунку 18 голів та 19 асистів у 49 матчах.

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Флоріан Вірц

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