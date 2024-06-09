Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала
Барселона хоче підписати атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Гравець має домовленість про перехід у Реал у 2025 році. Водночас каталонці намагаються втрутитися та переманити гравця до себе.
Трансфер може обійтися Барселоні у понад 100 млн євро. Фінансову частину угоди керівництво клубу планує вирішити впродовж року.
Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Вірца визнали найкращим гравцем Бундесліги. 21-річний хавбек відіграв велику роль в історичних успіхах Баєра — на його рахунку 18 голів та 19 асистів у 49 матчах.