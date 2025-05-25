Голлівуд відпочиває: Щенсний та Левандовський влаштували показову бійку на тренуванні Барселони

Зіркові футболісти Барселони влаштували показову сцену перед пресою, створивши гучний інформаційний привід для ЗМІ.

Каталонський клуб вперше за довгий час запросив на тренування команди журналістів, щоб ті поспостерігали за процесом.

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Польські "приколісти" Войцех Щенсний та Роберт Левандовський вирішили пограти в Голлівуд, розігравши спектакль із бійкою.

На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як голкіпер "синьо-гранатових" нокаутував свого співвітчизника, що стало шоком для фанатів.

Згодом ЗМІ вже поширили повний фрагмент, де Роберт встав і відповів потужним ударом в обличчя Войцеху. Якби не посмішка форварда, важко було б здогадатися, що це все жарти на потіху пресі.

Раніше повідомлялося, що Щенсний став зіркою соцмереж через кумедне відео. Польський голкіпер не дав своєму сину відзначитися шикарним голом.