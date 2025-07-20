Рашфорд погодився на зниження зарплати задля переходу в Барселону – джерело

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд заради переходу у Барселону погодився на фінансові поступки.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфер Рашфорда оформлено як оренда на один сезон із опцією викупу за 30 мільйонів євро. 27-річний англієць незабаром приїде до Іспанії.

Барселона виплатить 14 мільйонів євро МЮ, включаючи бонуси. Повідомляється, що Рашфорд погодився на 15%-ве зниження особистих фінансових умов, а Манчестер Юнайтед не братиме участі в покритті його зарплати.

Маркус Рашфорд втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після цього його віддали в оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах та записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що МЮ приглядається до бельгійського голкіпера.