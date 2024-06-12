Барселона хоче підписати лідера Баварії вільним агентом

Барселона зацікавлена ​​в підписанні півзахисника Баварії Йозуа Кімміха на правах вільного агента.

Про це повідомляє Sport Bild.

Новий головний тренер іспанського клубу Ганса-Дітер Флік особисто зацікавлений у трансфері гравця. Сторони хочуть домовитися про перехід футболіста в команду після закінчення строку контракту з Баварією у 2025 році.

Сам Кімміх наразі не визначився зі своїм майбутнім, попри інтерес зі сторони нового тренера мюнхенців Венсана Компані.

У минулому сезоні він провів 40 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів. Чинний контракт Кімміха розрахований до червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала. Каталонці готові заплатити понад 100 млн жвро за лідера Баєра.