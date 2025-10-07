Барселона готова продати захисника Араухо

Каталонська Барселона готова продати уругвайського захисника Рональда Араухо.

Про це повідомляє Football Transfers.

Уругвайський захисник Барселони Рональд Араухо відмовився покидати команду влітку, попри зацікавленість з боку кількох провідних європейських клубів – серед них Челсі, Ліверпуль, Тоттенгем і Ювентус.

Тоді футболіст повідомив керівництву, що має намір продовжити виступи за каталонців і поборотися за місце в основному складі.

Попри бажання гравця, у Барселоні розглядають можливість його продажу під час зимового трансферного вікна. Клуб нібито готовий відпустити Араухо, якщо отримає пропозицію близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Барселона націлилася на лідера дортмундської Борусії Каріма Адеємі.