Барселона стежить за нападником Гоффенгайма Асллані

Каталонська Барселона зацікавилася форвардом Гоффенгайма Фісніком Асllані, якому 23 роки та який вважається одним із найперспективніших молодих нападників Бундесліги.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, у контракті Асллані прописаний фіксований пункт викупу, який активується влітку 2025 року. Представників Барселони вже поінформували про умови можливого трансферу.

Очікується, що наступним кроком у кар’єрі косоварського форварда стане перехід до топклубу Європи, який виступає в Лізі чемпіонів. Сам гравець не приховує, що має конкретну мрію.

Раніше повідомлялося, що Реал та Барселона можуть підписати захисника Баварії