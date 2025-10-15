Реал та Барселона націлились на трансфер захисника Баварії

Барселона та Реал є фаворитами на підписання центрального захисника збірної Франції та Баварії Дайо Упамекано.

Про це повідомляє FootMercato.

Контракт Упамекано діє до літа 2026 року. Німецький клуб намагалось домовитись про нову угоду, наразі переговори призупинені.

Наразі у підписанні гравця зацікавлений Реал, який хоче замінити Антоніо Рюдігера та Давида Алабу. Також активність проявляє Барселона, яка зацікавлена у його послугах.

Упамекано виступає за Баварію з літа 2021 року. Наразі його трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро. У поточному сезоні в його активі 9 матчів в усіх турнірах, без результативних дій.

