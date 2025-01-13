Боруссія Дортмунд намагається підписати Рашфорда
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Дортмундська Боруссія продовжує спроби підписати англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.
Минулого тижня відбулася особиста зустріч між представниками 27-річного футболіста та директором "джмелів" Себастьяном Келем.
Трансфер Рашфорда вважається дуже складним для німецького клубу через дуже велику суму переходу. Раніше повідомлялося, що тижнева зарплатня англійця складає 325 тисяч фунтів.
Також зазначається, що Мілан залишається в боротьбі за футболіста та намагається домовитися з манкуніанцями.
У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.