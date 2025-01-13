Боруссія Дортмунд намагається підписати Рашфорда

Дортмундська Боруссія продовжує спроби підписати англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Минулого тижня відбулася особиста зустріч між представниками 27-річного футболіста та директором "джмелів" Себастьяном Келем.

Трансфер Рашфорда вважається дуже складним для німецького клубу через дуже велику суму переходу. Раніше повідомлялося, що тижнева зарплатня англійця складає 325 тисяч фунтів.

🚨🆕 There was a personal meeting last week between representatives of Marcus #Rashford and #BVB boss Sebastian Kehl in Dortmund!



Dortmund are still in the race to sign Rashford. However, it remains very difficult to make it happen, primarily because the overall package is too… pic.twitter.com/lMtnHmxlh6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2025

Також зазначається, що Мілан залишається в боротьбі за футболіста та намагається домовитися з манкуніанцями.

У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.