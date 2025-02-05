Балотеллі може продовжити кар’єру за межами Європи

Скандальний партнер Руслана Малиновського по Дженоа Маріо Балотеллі може найближчим часом покинути генуезький клуб.

Про це повідомляє Екрем Конур.

🚨 #Genoa 🇮🇹

Clubs from the Brazilian Serie A and MLS continue to be interested in Genoa's striker Mario Balotelli. 🇧🇷 🇺🇸



👀 The 34-year-old Italian player may be open to leaving as he has not found enough playing time in Genoa. pic.twitter.com/VLfh1HCFsv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 5, 2025

За його інформацією, в послугах 34-річного нападника зацікавлені клуби МЛС та бразильської Серії А. Раніше в списку претендентів на італійця фігурував також мексиканський Крус Асуль.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у Дженоа лише наприкінці жовтня, проте отримує дуже мало ігрової практики в Генуї. Він взяв участь лише у 6 матчах, сумарно провівши на полі 56 хвилин. Результативними діями не відзначався. Наразі Дженоа очолює Патрік Вієйра, з яким у нападника погані стосунки ще з періоду виступів гравця за Ніццу.

Декілька днів тому Балотеллі був близький до повернення в Монцу, проте цей трансфер так і не відбувся.