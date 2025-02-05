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Балотеллі може продовжити кар’єру за межами Європи

Олег Дідух — 5 лютого 2025, 14:07
Балотеллі може продовжити кар’єру за межами Європи
Маріо Балотеллі
ФК Дженоа

Скандальний партнер Руслана Малиновського по Дженоа Маріо Балотеллі може найближчим часом покинути генуезький клуб.

Про це повідомляє Екрем Конур.

За його інформацією, в послугах 34-річного нападника зацікавлені клуби МЛС та бразильської Серії А. Раніше в списку претендентів на італійця фігурував також мексиканський Крус Асуль.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у Дженоа лише наприкінці жовтня, проте отримує дуже мало ігрової практики в Генуї. Він взяв участь лише у 6 матчах, сумарно провівши на полі 56 хвилин. Результативними діями не відзначався. Наразі Дженоа очолює Патрік Вієйра, з яким у нападника погані стосунки ще з періоду виступів гравця за Ніццу.

Декілька днів тому Балотеллі був близький до повернення в Монцу, проте цей трансфер так і не відбувся.

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