Дженоа готова підписати Балотеллі після трансферу півзахисника на заміну Маліновському

Дженоа веде переговори щодо підписання угоди з італійським форвардом Маріо Балотеллі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

За його інформацією, нападнику буде запропоновано угоду терміном до літа 2025 року. Підписання може відбутися на правах вільного агента.

Скіра додав, що трансфер може відбутися після укладання контракту з уругвайським футболістом Гастоном Перейрою, адже пріоритетом для "грифонів", як і раніше, залишається підписання півзахисника на заміну травмованому українцеві Руслану Маліновському.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно у середу 9 жовтня провів телефонну розмову з 34-річним італійським нападником.

Нагадаємо, на початку кар'єри італієць вважався одним із найперспективніших нападників у світі. Він встиг пограти за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан та Ліверпуль, але у кожному з топклубів не зміг виправдати кредит довіри через проблеми з дисципліною.

Після низки витівок його кар'єра поступово пішла на спад – Ніцца, Марсель, Брешія, Монца, Сьон, Адана Демірспор.