Головний тренер Дженоа провів телефонну розмову з Балотеллі щодо трансферу

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно в середу, 9 жовтня, провів телефонну бесіду з 34-річним італійським нападником Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За словами Романо, переговори з Балотеллі тривають. Маріо зараз має статус вільного агента.

Відзначимо, що за Дженоа виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, який зараз травмований.

Раніше повідомлялось, що пріоритетом для "грифонів", як і раніше, залишається підписання півзахисника. Дженоа шукає заміни для травмованого Малиновського.

Нещодавно Маріо заявив, що відхилив кілька пропозицій з-за кордону, оскільки хоче повернутися в Серію А. До цього він виступиав за турецький Адана Демірспор.