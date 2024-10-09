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Головний тренер Дженоа провів телефонну розмову з Балотеллі щодо трансферу

Володимир Клепач — 9 жовтня, 14:39
Головний тренер Дженоа провів телефонну розмову з Балотеллі щодо трансферу
Маріо Балотеллі
Getty images

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно в середу, 9 жовтня, провів телефонну бесіду з 34-річним італійським нападником Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За словами Романо, переговори з Балотеллі тривають. Маріо зараз має статус вільного агента.

Відзначимо, що за Дженоа виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, який зараз травмований.

Раніше повідомлялось, що пріоритетом для "грифонів", як і раніше, залишається підписання півзахисника. Дженоа шукає заміни для травмованого Малиновського.

Нещодавно Маріо заявив, що відхилив кілька пропозицій з-за кордону, оскільки хоче повернутися в Серію А. До цього він виступиав за турецький Адана Демірспор.

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