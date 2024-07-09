Бадібанга покинув Чорноморець через дивні вчинки керівництва клубу

Півзахисник одеського Чорноморця Зігі Бадібанга залишив команду через дивні вчинки керівництва клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначає джерело, керівництво одеського клубу, весь червень вело переговори з бельгійцем і вмовило його залишитися в команді, попри заборгованість.

Гравець погодився, але керівництво не поставило підпис під контрактом футболіста. І повідомило Зігі про те, що не розраховує на нього в новому сезоні.

В минулому сезоні Бадібанга провів за "моряків" 26 матчів в яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чорноморець розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера.