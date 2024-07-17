Бабич: Скучив за Одесою та Прем'єр-лігою України

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Бабич сказав, що скучив за Одесою та Прем'єр-лігою України.

Зробив він це на пресконференції клубу.

"По-перше, я почув, що будується нова команда, молода команда. Я почув розвиток, реальні цілі та задачі. Перемовини були не день-два, може, два тижні. Але я скучив за Одесою, скучив за Прем’єр-лігою України, тому рішення було прийняте мною, моїм тренерським штабом та родиною — однозначно повертатися. Як-то кажуть, час настав. Я розумію, що спочатку може щось буде не так легко, але це теж тренерська робота, робота всього клубу — створити максимально комфортні правильні умови для виконання завдання", — сказав фахівець.

Бабич вже тренував одеську команду з 2014 по 2017 роки. Після цього наставник працював у Маріуполі, який під його керівництвом потрапив у єврокубки. Останнім місцем роботи українського фахівця був болгарський Пірін.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра розповів про проблеми заборгованості "моряків" перед футболістами.