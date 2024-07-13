Борг не настільки великий, щоб про це волати на кожній вулиці: гендиректор клубу УПЛ звинуватив журналістів у роздмухуванні скандалів

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра вважає, що журналісти перебільшують проблеми заборгованості перед футболістами.

Про це він розповів у інтверв’ю Sport-express.ua.

"Умова Олександра Бабича цілком логічна (тренер казав, що очолить команду в разі виплати боргів гравцям — прим.). Ми знаємо, що буває в колективі, де по 6-7 місяців не виплачують заробітну плату. Як важко налаштувати гравців, які не розуміють взагалі навіщо виходити на поле. Але це не про Чорноморець.

Обсяг заборгованості перед командою не настільки великий, щоб про це волати на кожній вулиці, як це роблять деякі ваші колеги. З іншого боку, в країні важка економічна ситуація. Всі маємо це усвідомлювати. Процес виплати триває, думаю, найближчим часом всі фінансові питання будуть вирішенні", — сказав Місюра.