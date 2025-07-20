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Атлетико втрутився у боротьбу за захисника Челсі

Олег Дідух — 20 липня 2025, 16:09
Атлетико втрутився у боротьбу за захисника Челсі
Ренату Вейга
ФК Челсі

Атлетико Мадрид веде роботу над можливим трансфером флангового захисника Челсі Ренату Вейги.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, представники Атлетико вже знаходяться у прямому контакті з оточенням 21-річного португальця. Сам гравець хоче перейти у мадридський клуб. Челсі вимагає за захисника щонайменше 40 мільйонів євро.

Челсі підписав Вейгу влітку 2024 року, віддавши за нього Базелю 14 мільйонів євро. Другу половину минулого сезону португалець провів у оренді в Ювентусі. Сумарно у минулому сезоні на рахунку Вейги 2 голи та 2 асисти в 33 матчах у всіх турнірах.

Контракт Вейги з Челсі діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до португальця з боку Баварії.

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