Атлетико втрутився у боротьбу за захисника Челсі

Атлетико Мадрид веде роботу над можливим трансфером флангового захисника Челсі Ренату Вейги.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, представники Атлетико вже знаходяться у прямому контакті з оточенням 21-річного португальця. Сам гравець хоче перейти у мадридський клуб. Челсі вимагає за захисника щонайменше 40 мільйонів євро.

Челсі підписав Вейгу влітку 2024 року, віддавши за нього Базелю 14 мільйонів євро. Другу половину минулого сезону португалець провів у оренді в Ювентусі. Сумарно у минулому сезоні на рахунку Вейги 2 голи та 2 асисти в 33 матчах у всіх турнірах.

Контракт Вейги з Челсі діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до португальця з боку Баварії.