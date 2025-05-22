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Один з головних талантів Атлетико погодився на продовження контракту

Олексій Погорелов — 22 травня 2025, 20:50
Пабло Барріос
Пабло Барріос
Атлетико Мадрид

Молодий та талановитий хавбек Атлетико Пабло Барріос підписав з клубом новий контракт.

Про це "кольчонерос" повідомили на своєму сайті.

Згідно з новою угодою, 21-річний іспанець виступатиме за команду Дієго Сімеоне щонайменше до літа 2030 року.

Барріос змінив академію Реала на Атлетико влітку 2017 року. Незважаючи на свій вік, він вже зіграв 101 матч у червоно-білій футболці першої команди. На його рахунку 4 голи та 7 асистів.

Футболіст дебютував за Атлетико 29 жовтня 2022 року в матчі проти Кадіса, коли йому було 19 років. Через кілька днів він зіграв свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів проти Порту. Його перший гол буде забитий через кілька тижнів у матчі Кубку Іспанії проти Арентейро. Поступово Пабло став основним гравцем команди Сімеоне.

Минулого літа Барріос у складі олімпійської збірної Іспанії виграв золоту медаль Ігор у Парижі-2024.

Раніше з'явилася інформація, що один з форвардів Ліверпуля мріє про перехід в Атлетико.

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