Один з головних талантів Атлетико погодився на продовження контракту

Молодий та талановитий хавбек Атлетико Пабло Барріос підписав з клубом новий контракт.

Про це "кольчонерос" повідомили на своєму сайті.

Згідно з новою угодою, 21-річний іспанець виступатиме за команду Дієго Сімеоне щонайменше до літа 2030 року.

Paul Neighborhoods, here to stay 💎 pic.twitter.com/NxU9IPiCDw — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 22, 2025

Барріос змінив академію Реала на Атлетико влітку 2017 року. Незважаючи на свій вік, він вже зіграв 101 матч у червоно-білій футболці першої команди. На його рахунку 4 голи та 7 асистів.

Футболіст дебютував за Атлетико 29 жовтня 2022 року в матчі проти Кадіса, коли йому було 19 років. Через кілька днів він зіграв свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів проти Порту. Його перший гол буде забитий через кілька тижнів у матчі Кубку Іспанії проти Арентейро. Поступово Пабло став основним гравцем команди Сімеоне.

Минулого літа Барріос у складі олімпійської збірної Іспанії виграв золоту медаль Ігор у Парижі-2024.

Раніше з'явилася інформація, що один з форвардів Ліверпуля мріє про перехід в Атлетико.