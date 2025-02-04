Тренер Жирони: Крапивцов – важливий гравець для сьогодення та майбутнього Жирони

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував підписання воротаря Владислава Крапивцова, який приєднався до каталонців у грудні.

Слова 49-річного іспанця наводить видання AS.

Наставник "червоно-білих" повідомив, що 19-річний українець став частиною першої команди після того, як її залишив Пау Лопес.

"Крапивцов – дуже хороший гравець, дуже важливе підписання для майбутнього і сьогодення Жирони. Після відходу Пау (Лопеса) він став на 100% футболістом першої команди. Його допомога буде дуже важливою", – сказав Мічел.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду, яка розрахована до літа 2029 року.

Раніше стало відомо, що ще один юний український воротар виступатиме в Іспанії. Це Атлетико підписав контракт з вихованцем полтавської Ворскли.