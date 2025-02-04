Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Жирони: Крапивцов – важливий гравець для сьогодення та майбутнього Жирони

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 12:31
Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов
Жирона

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував підписання воротаря Владислава Крапивцова, який приєднався до каталонців у грудні.

Слова 49-річного іспанця наводить видання AS.

Наставник "червоно-білих" повідомив, що 19-річний українець став частиною першої команди після того, як її залишив Пау Лопес.

"Крапивцов – дуже хороший гравець, дуже важливе підписання для майбутнього і сьогодення Жирони. Після відходу Пау (Лопеса) він став на 100% футболістом першої команди. Його допомога буде дуже важливою", – сказав Мічел.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду, яка розрахована до літа 2029 року.

Раніше стало відомо, що ще один юний український воротар виступатиме в Іспанії. Це Атлетико підписав контракт з вихованцем полтавської Ворскли.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Україна Мічел Санчес Владислав Крапивцов

Жирона

Циганков став одним з найкращих гравців матчу Жирона – Лас-Пальмас
Жирона з Циганковим здолала Лас-Пальмас у 22 турі Ла Ліги
Циганков потрапив у старт Жирони на гру з Лас-Пальмасом
Жирона оголосила про трансфер гравця Ювентуса
Визначились усі учасники плейоф Ліги чемпіонів

Останні новини