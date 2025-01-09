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Ред Булл став новим спонсором Атлетико Мадрид

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 14:09
Ред Булл став новим спонсором Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид

Австрійська компанія з виробництва енергетичних напоїв Ред Булл стала новим спонсором мадридського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт розраховано до літа 2027 року.

"Ми дуже раді новій пригоді, яку ми розпочали з Red Bull, компанією, з якою ми поділяємо нашу пристрасть до видовищ та складних завдань. Ми дякуємо вам за те, що ваш перший досвід в іспанському футболі у нас. Ми обидва віримо у спорт як поєднання самовідданості, наполегливої ​​праці та великої дози адреналіну, який змушує уболівальників тремтіти", – йдеться у заяві Атлетико.

Нагадаємо, попереднім спонсором "матрацників" була компанія Riyadh Air.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 мадридці ведуть боротьбу за чемпіонство із Реалом. Після 18 турів Атлетико набрав 41 очко та займає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, проте має матч у запасі.

Раніше ім'я нового спонсора оголосив донецький Шахтар.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Атлетико Мадрид

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