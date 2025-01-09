Ред Булл став новим спонсором Атлетико Мадрид

Австрійська компанія з виробництва енергетичних напоїв Ред Булл стала новим спонсором мадридського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт розраховано до літа 2027 року.

"Ми дуже раді новій пригоді, яку ми розпочали з Red Bull, компанією, з якою ми поділяємо нашу пристрасть до видовищ та складних завдань. Ми дякуємо вам за те, що ваш перший досвід в іспанському футболі у нас. Ми обидва віримо у спорт як поєднання самовідданості, наполегливої ​​праці та великої дози адреналіну, який змушує уболівальників тремтіти", – йдеться у заяві Атлетико.

🪽🪽🤝❤️🤍



Red Bull y el Atlético de Madrid unen sus fuerzas



ℹ️ https://t.co/2nxzg5Af1K pic.twitter.com/svgm5XwpkL — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2025

Нагадаємо, попереднім спонсором "матрацників" була компанія Riyadh Air.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 мадридці ведуть боротьбу за чемпіонство із Реалом. Після 18 турів Атлетико набрав 41 очко та займає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, проте має матч у запасі.

Раніше ім'я нового спонсора оголосив донецький Шахтар.