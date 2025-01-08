Вже співпрацювали до 2014-го: у Шахтаря з'явився новий спонсор

Донецький Шахтар оголосив про відновлення партнерства з національною мережею АЗК під ТМ Parallel.

Про це клуб повідомив на сайті.

Співпраця розрахована на 2,5 роки. За її умовами логотип АЗК буде розміщено на формі "гірників". Також передбачається реклама під час домашніх матчів, програми лояльності та активації в соцмережах клубу.

Зауважимо, що сторони вже співпрацювали раніше (у період із 2008 до 2014 року).

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Шахтар купив захисника Ворскли та молодіжної збірної України.

У січні "гірники" спробують вийти в додатковий етап Ліги чемпіонів. Проте для цього клубу необхідно набрати щонайменше 4 бали в поєдинках проти Бреста (22 січня) та Боруссії Дортмунд (29 січня).