Це мене засмучує: Раньєрі назвав головну проблему Довбика

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив гру форвардів Артема Довбика та Ельдора Шомуродова, який забив переможний гол на останніх хвилинах матчу проти Атлетика в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Його слова наводить Voce Giallorossa.

"Я не шкодую, що Шомуродов не вийшов на поле з перших хвилин. Не можна передбачити свої дії. Ельдор міг би забити більше чи взагалі піти без голів. Довбик провів непоганий матч, багато боровся. Мені було дійсно шкода, що він схибив у такий відповідальний момент.



На жаль, Артем використовує тип взуття, яке не дозволяє міняти шипи ззаду і це мене дуже засмучує. Я говорю про це з того дня, коли прийшов до клубу. Поле було мокре і він послизнувся. Головне – проявити терпіння, ми робитимемо все необхідне, щоб пройти далі", – сказав Раньєрі.