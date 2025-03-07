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Це мене засмучує: Раньєрі назвав головну проблему Довбика

Олексій Мурзак — 7 березня 2025, 13:59
Це мене засмучує: Раньєрі назвав головну проблему Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив гру форвардів Артема Довбика та Ельдора Шомуродова, який забив переможний гол на останніх хвилинах матчу проти Атлетика в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Його слова наводить Voce Giallorossa.

"Я не шкодую, що Шомуродов не вийшов на поле з перших хвилин. Не можна передбачити свої дії. Ельдор міг би забити більше чи взагалі піти без голів. Довбик провів непоганий матч, багато боровся. Мені було дійсно шкода, що він схибив у такий відповідальний момент.

На жаль, Артем використовує тип взуття, яке не дозволяє міняти шипи ззаду і це мене дуже засмучує. Я говорю про це з того дня, коли прийшов до клубу. Поле було мокре і він послизнувся. Головне – проявити терпіння, ми робитимемо все необхідне, щоб пройти далі", – сказав Раньєрі.

Як відомо, Довбик отримав посередню оцінку за матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетика. Портал SofaScore оцінив гру нападника у 6,8 балів.

Зазначимо, що український форвард забив 14 м'ячів та віддав чотири асисти у 35 матчах сезону-2024/25.

Раніше Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру Серії А.

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