Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аталанта зробила нову пропозицію Гасперіні

Олександр Булава — 19 травня 2025, 23:31
Аталанта зробила нову пропозицію Гасперіні
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Аталанта спробує втримати Джан П'єро Гасперіні на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Третя команда Серії А за підсумками сезону-2024/25 запропонувала наставнику новий контракт. Бергамаски пропонують 67-річному італійцю підписати угоду до літа 2027 року. Також буде передбачена опція продовження контракту на один сезон.

Зазначається, що керівництво клубу черкає на остаточне рішення тренера.

Гасперіні очолює бергамасків з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги. Також Гасперіні активно цікавиться Рома, яка хоче, щоб він став заміною Клаудіо Раньєрі на наступний сезон.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Чемпіонат Італії, Серія А

Аталанта

Ретегі побив бомбардирський рекорд Аталанти
Відомі перші 19 учасників основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26
Аталанта здобула вольову перемогу над Дженоа у передостанньому турі Серії А
Аталанта запропонує Гасперіні новий контракт
Чудовий удар Сулемани в огляді матчу Аталанта – Рома

Останні новини