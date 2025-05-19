Аталанта зробила нову пропозицію Гасперіні

Аталанта спробує втримати Джан П'єро Гасперіні на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Третя команда Серії А за підсумками сезону-2024/25 запропонувала наставнику новий контракт. Бергамаски пропонують 67-річному італійцю підписати угоду до літа 2027 року. Також буде передбачена опція продовження контракту на один сезон.

Зазначається, що керівництво клубу черкає на остаточне рішення тренера.

Гасперіні очолює бергамасків з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги. Також Гасперіні активно цікавиться Рома, яка хоче, щоб він став заміною Клаудіо Раньєрі на наступний сезон.