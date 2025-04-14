Аталанта втратила захисника як мінімум на пів року

Центральний захисник Аталанти Сеад Колашинац отримав важку травму наприкінці першого тайму матчу 32 туру Серії А проти Болоньї 13 квітня (перемога 2:0).

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у Колашинаца розрив передньої хрестоподібної зв’язки та пошкодження зовнішнього меніска лівого коліна. Терміни відновлення після таких травм – щонайменше 6 місяців.

Колашинац виступає за Аталанту з літа 2023 року. В поточному сезоні 31-річний захисник збірної Боснії і Герцеговини провів 34 матчі за Аталанту в усіх турнірах і відзначився у них 1 голом і 4 асистами.

Контракт захисника з Аталантою діє до кінця поточного сезону. У клубу є опція автоматичного продовження угоди ще на один рік. Трансферна вартість Колашинаца оцінюється у 10 мільйонів євро.