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Аталанта втратила захисника як мінімум на пів року

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 22:46
Аталанта втратила захисника як мінімум на пів року
Сеад Колашинац
ФК Аталанта

Центральний захисник Аталанти Сеад Колашинац отримав важку травму наприкінці першого тайму матчу 32 туру Серії А проти Болоньї 13 квітня (перемога 2:0).

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у Колашинаца розрив передньої хрестоподібної зв’язки та пошкодження зовнішнього меніска лівого коліна. Терміни відновлення після таких травм – щонайменше 6 місяців.

Колашинац виступає за Аталанту з літа 2023 року. В поточному сезоні 31-річний захисник збірної Боснії і Герцеговини провів 34 матчі за Аталанту в усіх турнірах і відзначився у них 1 голом і 4 асистами.

Контракт захисника з Аталантою діє до кінця поточного сезону. У клубу є опція автоматичного продовження угоди ще на один рік. Трансферна вартість Колашинаца оцінюється у 10 мільйонів євро.

Аталанта Колашинаць травма

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