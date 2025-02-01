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Син Паоло Мальдіні перейшов у Аталанту

Олег Дідух — 1 лютого 2025, 15:46
Син Паоло Мальдіні перейшов у Аталанту
Даніель Мальдіні
ФК Аталанта

Атакувальний півзахисник Монци Даніель Мальдіні перейшов у Аталанту.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Бергамо.

Контракт 23-річного гравця збірної Італії розрахований на чотири з половиною роки – до літа 2029 року. Сума трансферу стала 10 мільйонів євро плюс бонуси.

Половина з цієї суми дістанеться Мілану, який Мальдіні-молодший покинув влітку минулого року. Монца отримала гравця безкоштовно, проте Мілан, згідно з умовами угоди, мав отримати 50% від наступного трансферу хавбека.

У поточному сезоні на рахунку Даніеля Мальдіні 3 голи та 1 асист у 21 матчі за Монцу в усіх турнірах. Хавбек є сином легенди та колишнього капітана Мілана Паоло Мальдіні.

Раніше Монца орендувала у Інтера центрального захисника Томаса Паласіоса.

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