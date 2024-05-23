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Аталанта — Баєр 3:0: огляд фіналу Ліги Європи

Владислав Уткін — 23 травня, 07:35
Аталанта — Баєр 3:0: огляд фіналу Ліги Європи

Італійська Аталанта здобула перемогу над леверкузенським Баєром у фіналі Ліги Європи-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Головним героєм матчу став нападник бергамасків Адемола Лукман, який оформив хет-трик.

Ліга Європи УЄФА сезону-2023/2024
Фінал, 22 травня
Стадіон "Дублін Арена" (Ірландія)
Головний арбітр — Іштван Ковач

Аталанта — Баєр 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — Лукман 12, 2:0 — Лукман 26, 3:0 — Лукман 75.

Аталанта: Муссо, Руджерi (Толой 91), Колашинац (Скальвіні 46), Дзаппакоста (Хатебур 84), Хін, Джімшиті, Коопмейнерс, Едерсон, де Кетеларе (Пашалич 57), Лукман, Скамакка (Туре 83).

Баєр: Коварж, Станішич (Боніфейс 46), Та, Тапсоба, Грімальдо (Андріх 68), Фрімпонг (Телла 81), Інкап'є, Віртц (Шик 81), Адлі, Паласіос, Джака.

Відтак Баєр вперше у сезоні зазнав поразки. Рекордні безпрограшна серія Леверкузена у всіх турнірах, яка налічувала 51 матч, завершилась.

Аталанта здобула перший єврокубковий трофей у своїй історії. І загалом другий на елітному рівні: раніше вона вигравала лише Кубок Італії у 1963 році.


Аталанта Ліга Європи-2023/24 Баєр Леверкузен

Аталанта

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