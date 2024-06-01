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Ребрендинг перед ЛЧ: Астон Вілла знову змінила емблему

Владислав Уткін — 1 червня, 16:41
Ребрендинг перед ЛЧ: Астон Вілла знову змінила емблему

Англійська Астон Вілла вдруге за рік змінила клубну емблему.

Про це повідомила пресслужба команди.

Новий логотип присвячений до 150-річчя клубу.

Зазначимо, що попередню емблему "віллани" представляли перед стартом сезону-2023/24.

Нагадаємо, Астон Вілла посіла 4 місце в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону та вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що головний тренер клубу Унаї Емері підписав новий контракт після сенсаційного сезону для англійської команди.
Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла

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