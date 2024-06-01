Ребрендинг перед ЛЧ: Астон Вілла знову змінила емблему
Англійська Астон Вілла вдруге за рік змінила клубну емблему.
Про це повідомила пресслужба команди.
Новий логотип присвячений до 150-річчя клубу.
Зазначимо, що попередню емблему "віллани" представляли перед стартом сезону-2023/24.
Нагадаємо, Астон Вілла посіла 4 місце в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону та вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.
Раніше ми повідомляли, що головний тренер клубу Унаї Емері підписав новий контракт після сенсаційного сезону для англійської команди.