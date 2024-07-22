Астон Вілла готова продати свого півзахисника

Англійська Астон Вілла готова до продажу свого вінгера Метті Кеша.

Про це повідомляє Football insider.

За інформацією джерела, наставник команди Унаї Емері хоче бачити швидких гравців на полі, через це перебування Метті перебуває під сумнівом. Повідомляється, що Вілла все ще готова відпустити деяких гравців, задля підписання контрактів із новими, які будуть відповідати вимогам тренера.

В минулому сезоні Кеш провів за "вілланів" 46 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими голами, та віддав три результативні передачі. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 28 млн євро.

Нагадаємо, раніше Астон Вілла зацікавилася українським вінгером Жирони Віктором Циганковим.